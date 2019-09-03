В Луганской области задержали бывшего боевика "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Полицейские, которые несут службу по охране общественного порядка в Станице Луганской, обнаружили ранее неоднократно судимого за совершение тяжких преступлений 36-летнего луганчанина, который по оперативной информации находился в рядах незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Как пояснил оперативникам Управления уголовного розыска задержанный, в мае 2014 года он вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, где в течение месяца с оружием в руках выполнял функции по охране воинской части в городе Александровск.
При исполнении обязанностей, увидев, что его руководству безразлично за их судьбы, он покинул ряды бандформирования.
В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Ведется следствие.
Напомним, в Мариуполе правоохранители разоблачили мужчину, который был членом террористической организации "ДНР".