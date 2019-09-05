На Луганщині виявили бойовика "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Луганській області правоохоронці виявили бойовика мотострілецької бригади незаконного збройного формування "ЛНР". Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Поліцейські, які несуть службу на одному з блокпостів, під час перевірки документів громадян виявили 33-річного жителя Луганська (територія тимчасово непідконтрольна українській владі), який за оперативною інформацією значиться, як особа, що брала участь у незаконних збройних формуваннях", - йдеться в повідомленні.
Зі слів чоловіка, у вересні 2015 року через важке матеріальне становище він вирішив вступити до лав "народної міліції ЛНР". За розподілом його було призначено до 2-ї окремої мотострілецької бригади.
Він виконував функції з охорони полігону у селі Успенка (Лутугинський район), чистив зброю та копав окопи. Більше п’яти разів брав участь у тренувальних стрільбах з гаубиці. Отримував зарплатню у розмірі 15 тисяч російських рублів. Згодом через погані умови він покинув ряди бойовиків.
Наразі чоловіка передано до СБУ для проведення подальшої перевірки та прийняття рішення згідно чинного законодавства.
Нагадаємо, також цього тижня в Станиці Луганській затримали колишнього бойовика.