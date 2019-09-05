В Луганской области обнаружили боевика "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Луганской области правоохранители обнаружили боевика мотострелковой бригады незаконного вооруженного формирования "ЛНР". Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Полицейские, которые несут службу на одном из блокпостов, во время проверки документов граждан обнаружили 33-летнего жителя Луганска (территория временно неподконтрольна украинской власти), который по оперативной информации значится, как лицо, которое принимало участие в незаконных вооруженных формированиях", - говорится в сообщении.
По словам мужчины, в сентябре 2015 года из-за тяжелого материального положения он решил вступить в ряды "народной милиции ЛНР". По распределению был назначен во 2-ю отдельную мотострелковую бригаду.
Он выполнял функции по охране полигона в селе Успенка (Лутугинский район), чистил оружие и копал окопы. Более пяти раз участвовал в тренировочных стрельбах из гаубицы. Получал зарплату в размере 15 тысяч российских рублей. Впоследствии из-за плохих условий он покинул ряды боевиков.
Сейчас мужчина передан в СБУ для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.
Напомним, также на этой неделе в Станице Луганской задержали бывшего боевика.