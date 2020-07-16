На Луганщині вирішили не послабляти карантинні обмеження

"Ми залишаємо без змін раніше прийняті послаблення протиепідемічних заходів на території Луганщини", – наголосив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

За інформацією пресслужби Луганської ОДА, заступник директора Луганського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Жданов проінформував, що інтенсивний показник захворювання на COVID-19 в регіоні складає 14,9 випадків на 100 тисяч населення. При цьому середній термін лікування складає 24 доби. Зараз на Луганщині на самоізоляції, крім хворих, перебувають 65 контактних осіб та 207 тих, хто встановив мобільний додаток "Дій вдома".

"За період карантину поліцейськими області складено 348 протоколів за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З часу рішення щодо обмеження роботи розважальних закладів до 23:00 складено 2 відповідних протоколи", – поінформував заступник начальника Головного управління Національної поліції в Луганській області Юрій Слухаєнко.

Як раніше повідомляв УНН, станом на 16 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 7 областей України, Луганської області серед них немає.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 16 липня зафіксовано вже понад 56,4 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків на рівні попередньої доби — понад 800.



