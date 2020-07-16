В Луганской области решили не ослаблять карантинные ограничения

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 48023 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103015 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107955 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135573 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111326 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132498 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102288 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102619 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104473 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102080 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Луганской области решили не ослаблять карантинные ограничения

В Луганской области решили не ослаблять карантинные ограничения

Киев  •  УНН

 • 18069 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Луганской области карантинные ограничения из-за пандемии COVID-19 останутся на ранее установленном уровне. Такое решение принято сегодня по итогам заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН.

"Мы оставляем без изменений ранее принятые послабления противоэпидемических мероприятий на территории Луганской области, - отметил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

По информации пресс-службы Луганской ОГА, заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Минздрава Украины Владимир Жданов проинформировал, что интенсивный показатель заболевания COVID-19 в регионе составляет 14,9 случаев на 100 тысяч населения. При этом средний срок лечения составляет 24 суток. Сейчас в Луганской области на самоизоляции, кроме больных, находятся 65 контактных лиц и 207 тех, кто установил мобильное приложение "Дий вдома".

"За период карантина полицейскими области составлено 348 протоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. С момента решения об ограничении работы развлекательных заведений до 23:00 составлено 2 соответствующих протоколы", - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Луганской области Юрий Слухаенко.

Как ранее сообщал УНН, по состоянию на 16 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 7 областей Украины, Луганской области среди них нет.

Напомним, в Украине на 9 часов 16 июля зафиксировано уже более 56,4 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев на уровне предыдущих суток - более 800.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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