На Луганщині судитимуть організаторку псевдореферендуму 2014 року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Луганщині судитимуть члена “дільничної виборчої комісії”, яка взяла участь в організації та проведенні псевдореферендуму у 2014 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
“Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт за ч.2 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)”, — сказано у повідомленні.
За даними слідства, мешканка міста Гірське Луганської області у травні 2014 року в складі так званої “дільничної виборчої комісії” взяла участь в організації та проведенні незаконного “референдуму” щодо підтримки “Акту про державну самостійність ЛНР”. Вона формувала списки виборців, видавала “бюлетені”, контролювала процес та порядок голосування.
Після завершення псевдореферендуму та підрахунку бюлетенів результати голосування на зазначеній дільниці було передано до “центральної виборчої комісії” для проголошення у подальшому самостійності “Луганської народної республіки”.
Зазначається, що санкція ч. 2 ст. 110 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, на Луганщині судитимуть двох організаторок псевдорефендуму бойовиків 2014 року, одна з яких наразі є депутатом Талівської сільської ради.