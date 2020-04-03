На Луганщині судитимуть організаторку псевдореферендуму 2014 року

КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Луганщині судитимуть члена “дільничної виборчої комісії”, яка взяла участь в організації та проведенні псевдореферендуму у 2014 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.