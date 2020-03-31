На Луганщині судитимуть двох організаторок псевдорефендуму бойовиків "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На Луганщині судитимуть двох організаторок псевдорефендуму бойовиків 2014 року, одна з яких наразі є депутатом Талівської сільської ради, передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
"За процесуального керівництва прокурорів управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратурою Луганської області завершено досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за матеріалами слідства, у травні 2014 року мешканки Станично-Луганського району у складі "дільничних виборчих комісій" взяли участь в організації та проведенні "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність ЛНР". Одна з обвинувачених – депутат Талівської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області.
Так, вказані особи виконували функції "членів комісії": формували списки виборців, видавали місцевим жителям "бюлетені", слідкували за процесом та порядком голосування на "виборчій дільниці" та взяли участь у підрахунку "голосів". Результати незаконного "волевиявлення" у подальшому використані представниками так званої "центральної виборчої комісії ЛНР" для "проголошення державної самостійності" псевдореспубліки.
Враховуючи, що під час досудового розслідування вказані особи повністю визнали свою вину у вчиненні інкримінованого їм злочину, щиро розкаялися, активно сприяли розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між ними і прокурорами у кримінальних провадженнях укладено угоди про визнання винуватості.
Обвинувальні акти разом із вказаними вище угодами направлено до Біловодського районного суду Луганської області для розгляду.
Нагадаємо, на Луганщині судитимуть члена "дільничної виборчої комісії" на псевдореферендумі 2014 року.