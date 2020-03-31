В Луганской области осудят двух организаторок псевдорефендума боевиков "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Луганской области будут судить двух организаторок псевдорефендума боевиков 2014 года, одна из которых в настоящее время является депутатом Таловского сельского совета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"За процессуального руководства прокуроров управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратурой Луганской области завершено досудебное расследование в двух уголовных производствах по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по материалам следствия, в мае 2014 года жительницы Станично-Луганского района в составе "участковых избирательных комиссий" приняли участие в организации и проведении "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР". Одна из обвиняемых - депутат Таловского сельского совета Станично-Луганского района Луганской области.
Так, указанные лица выполняли функции "членов комиссии": формировали списки избирателей, выдавали местным жителям "бюллетени", следили за процессом и порядком голосования на "избирательном участке" и приняли участие в подсчете "голосов". Результаты незаконного "волеизъявления" в дальнейшем использованы представителями так называемой "центральной избирательной комиссии ЛНР" для "провозглашения государственной независимости" псевдореспублики.
Учитывая, что во время досудебного расследования указанные лица полностью признали свою вину в совершении инкриминируемого им преступления, искренне раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ними и прокурорами в уголовных производствах заключены соглашения о признании виновности.
Обвинительные акты вместе с указанными выше соглашениями направлены в Беловодский районный суд Луганской области для рассмотрения.
Напомним, в Луганской области будут судить члена "участковой избирательной комиссии" на псевдореферендуме 2014 года.