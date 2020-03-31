В Луганской области осудят двух организаторок псевдорефендума боевиков "ЛНР"

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Луганской области будут судить двух организаторок псевдорефендума боевиков 2014 года, одна из которых в настоящее время является депутатом Таловского сельского совета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.