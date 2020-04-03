В Луганской области будут судить организатора псевдореферендума 2014 года

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Луганской области будут судить члена "участковой избирательной комиссии", которая приняла участие в организации и проведении псевдореферендума в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.