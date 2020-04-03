В Луганской области будут судить организатора псевдореферендума 2014 года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Луганской области будут судить члена "участковой избирательной комиссии", которая приняла участие в организации и проведении псевдореферендума в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
"Прокуроры управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - сказано в сообщении.
По данным следствия, жительница города Горное Луганской области в мае 2014 года в составе так называемой "участковой избирательной комиссии" приняла участие в организации и проведении незаконного "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР". Она формировала списки избирателей, выдавала "бюллетени", контролировала процесс и порядок голосования.
После завершения псевдореферендума и подсчета бюллетеней результаты голосования на данном участке было передано в "Центральной избирательной комиссии" для провозглашения в дальнейшем самостоятельности "Луганской народной республики".
Отмечается, что санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, в Луганской области будут судить двух организаторов псевдорефендума боевиков 2014 года, одна из которых в настоящее время является депутатом Таловского сельского совета.