На Луганщині Сили оборони відбивають спроби росіян наступати, місцями навіть перехоплюють ініціативу - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. В Луганській області українські військові відбивають спроби наступу росіян, місцями навіть перехоплюють ініціативу. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Також Лисогор зазначив, що збільшилася кількість наземних атак та ракетних обстрілів з боку росіян.
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"Те, що ворог продовжує тиснути й здійснює спроби наступати, то наші хлопці відбивають ці спроби. Місцями де інде навіть перехоплюють ініціативу. Ситуація, так би мовити, стабільна, бачимо рух ворога по смузі яку він контролює, бачимо їх переміщення. Завдають наші ЗСУ суттєвий урон їм, це тішить, тому що дійсно є результати", - розповів Лисогор.
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