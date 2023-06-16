На Луганщине Силы обороны отражают попытки россиян наступать, местами даже перехватывают инициативу - глава ОГА

Также Лысогор отметил, что увеличилось количество наземных атак и ракетных обстрелов со стороны россиян.

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"То, что враг продолжает давить и осуществляет попытки наступать, то наши ребята отражают эти попытки. Местами кое-где даже перехватывают инициативу. Ситуация, так сказать, стабильная, видим движение врага по полосе которую он контролирует, видим их перемещения. Наносят наши ВСУ существенный урон им, это радует, потому что действительно есть результаты", - рассказал Лысогор.

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Ранее сообщалось, что возле Кременной был "хлопок" – в ожидании командования произошла массовая гибель военных рф. Жители Лисичанска жалуются на отсутствие коммунальных услуг и лекарств.