На Луганщині п'яний військовий розстріляв свого співслужбовця

ukru
Ексклюзив
08:45 • 1770 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 19583 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 79483 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 102642 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 111133 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 116665 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 104451 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112636 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91379 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102352 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
3.1 м/с
82 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 22712 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 63690 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 92277 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 101312 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 60024 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 79505 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 104697 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 327811 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 260813 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 354207 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 89296 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 116305 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 116398 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 112995 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 126354 перегляди
Актуальне
На Луганщині п'яний військовий розстріляв свого співслужбовця

На Луганщині п'яний військовий розстріляв свого співслужбовця

Київ • УНН

 • 25148 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Військовою прокуратурою затримано військовослужбовця за нестатутні взаємовідносини, вчинені із застосуванням зброї, передає УНН із посиланням на пресцентр Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

“27.11.2020 за матеріалами військової прокуратури Луганського гарнізону Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил зареєстровано кримінальне провадження за фактом вогнепального поранення військовослужбовця однієї з військових частин в районі населеного пункту Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області.

Першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що 26.11.2020 потерпілому заподіяв вогнепальні кульові наскрізні поранення правого стегна та лівої стопи його співслужбовець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння”, — розповіли у пресцентрі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Кіровоградщині військова вантажівка збила дорожніх працівників: двоє загиблих та один постраждалий

За попередніми даними, застосування зброї, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження, вчинено через “порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості”.

Досудове розслідування доручено слідчим Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську, здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 406 КК України.

“Винну особу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі готуються повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — написали у пресцентрі. Санкція ч. 3 ст. 406 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Нагадаємо, на Донеччині арештували військового за спробу зґвалтування неповнолітньої.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.13
Bitcoin
$83,201.70
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,048.95
Ethereum
$1,938.91