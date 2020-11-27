На Луганщині п'яний військовий розстріляв свого співслужбовця

“27.11.2020 за матеріалами військової прокуратури Луганського гарнізону Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил зареєстровано кримінальне провадження за фактом вогнепального поранення військовослужбовця однієї з військових частин в районі населеного пункту Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області.

Першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що 26.11.2020 потерпілому заподіяв вогнепальні кульові наскрізні поранення правого стегна та лівої стопи його співслужбовець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння”, — розповіли у пресцентрі.

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За попередніми даними, застосування зброї, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження, вчинено через “порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості”.

Досудове розслідування доручено слідчим Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську, здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 406 КК України.

“Винну особу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі готуються повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — написали у пресцентрі. Санкція ч. 3 ст. 406 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

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