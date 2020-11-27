В Луганской области пьяный военный расстрелял своего сослуживца

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Военной прокуратурой задержали военнослужащего за неуставные взаимоотношения, совершенные с применением оружия, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

“27.11.2020 по материалам военной прокуратуры Луганского гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил зарегистрировано уголовное производство по факту огнестрельного ранения военнослужащего одной из воинских частей в районе населенного пункта Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области.

Первоочередными следственными (розыскными) действиями установлено, что 26.11.2020 пострадавшему причинил огнестрельные пулевые сквозные ранения правого бедра и левой стопы его сослуживец, который находился в состоянии алкогольного опьянения”, — рассказали в пресс-центре.

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По предварительным данным, применение оружия, повлекшее телесные повреждения, совершено из-за “нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности”.

Досудебное расследование поручено следователям Территориального управления ГБР, расположенного в городе Краматорске, осуществляется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 406 УК Украины.

“Виновное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас готовятся сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, — написали в пресс-центре. Санкция ч. 3 ст. 406 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, в Донецкой области арестовали военного за попытку изнасилования несовершеннолетней.

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