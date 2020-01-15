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На Луганщині поліцейський зі спільниками проник до житла чоловіка та вивезли його до ліса

На Луганщині поліцейський зі спільниками проник до житла чоловіка та вивезли його до ліса

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. На Луганщині поліцейський разом зі спільниками проник до житла чоловіка, який заборгував гроші та вивезли до лісу. Поліцейському повідомили про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, повідомили про підозру поліцейському Управління патрульної поліції у Луганській області. Патрульного підозрюють у незаконному проникненні до житла (ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України) та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.

За даними слідства, 20 травня 2018 року підозрюваний, представившись працівником правоохоронного органу, погрозами примусив господаря квартири відчинити двері та разом з чотирма спільниками проник до житла. В квартирі, крім власника, перебував інший громадянин, який заборгував спільникам поліцейського значну суму грошей, а саме 110 000 гривень та 20 000 доларів США.

Згодом, “боржника” вивели з квартири та погрожуючи вбивством відвезли до лісу, де продовжували його побиття. Підозрюваний поліцейський залишив авто дорогою до лісу.

Обвинувальні акти відносно спільників поліцейського вже направлені до суду.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Луганської області.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо,у місті Бориспіль на Київщині поліцейський на службовому авто на смерть збив чоловіка.

Українські Національні Новини

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