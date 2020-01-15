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На Луганщине полицейский с сообщниками проник в жилище человека и вывезли его в лес

На Луганщине полицейский с сообщниками проник в жилище человека и вывезли его в лес

Киев  •  УНН

 • 11543 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. На Луганщине полицейский вместе с сообщниками проник в жилище человека, который задолжал деньги и вывезли в лес. Полицейском сообщили о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

“Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщили о подозрении полицейском Управление патрульной полиции в Луганской области. Патрульного подозревают в незаконном проникновении в жилище (ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины) и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)”, — сказано в сообщении.

По данным следствия, 20 мая 2018 года подозреваемый, представившись работником правоохранительного органа, угрозами заставил хозяина квартиры открыть дверь и вместе с четырьмя сообщниками проник в жилище. В квартире, кроме владельца, находился другой гражданин, который задолжал сообщникам полицейского значительную сумму денег, а именно 110 000 гривен и 20 тысяч долларов США.

Впоследствии, “должника” вывели из квартиры и, угрожая убийством отвезли в лес, где продолжали его избиения. Подозреваемый полицейский оставил авто дорогой в лес.

Обвинительные акты относительно сообщников полицейского уже направлены в суд.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Луганской области.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в городе Борисполь Киевской области полицейский на служебном авто насмерть сбил мужчину.

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