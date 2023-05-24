На Луганщині окупанти повісили чоловіка за проукраїнську позицію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У тимчасово окупованій Нижній Дуванці (Сватівський район) Луганської області російські окупанти стратили чоловіка за проукраїнську позицію, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
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Повідомляється, що російські нелюди постійно тиснули на чоловіка та тягали на допити. Однак сватівчанин не змінював власних поглядів і чекав на визволення. Його стратили в рідній Нижній Дуванці.
Цитата
"При деокупації територій проводитимуть ретельні стабілізаційні заходи. Запевню, що кожного ката та колаборанта покарання знайде! А якщо не загинуть на полі бою чи від куль власних заградзагонів і встигнуть втекти - щодня просинатимуться в страху”, – написав Лисогор у своєму Телеграм.
Нагадаємо
Увечері 11 квітня в соцмережах почало поширюватися відео, яке опублікували рашисти, де обезголовлюють українського військового. CNN також виявило ще відео, де рашисти жорстоко страчують українських військових.
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні відреагувала на кадри страти українського військового і зазначила, що порушення міжнародного гуманітарного права мають бути розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності.