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19:26 • 44797 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106850 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110079 просмотра

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На Луганщине оккупанты повесили мужчину за проукраинскую позицию

На Луганщине оккупанты повесили мужчину за проукраинскую позицию

Киев • УНН

 • 494899 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Во временно оккупированной Нижней Дуванке (Сватовский район) Луганской области российские оккупанты казнили мужчину за проукраинскую позицию, сообщил председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.

Детали

Сообщается, что российские нелюди постоянно давили на мужчину и таскали на допросы. Однако сватовчанин не менял собственных взглядов и ждал освобождения. Его казнили в родной Нижней Дуванке.

Цитата

"При деоккупации территорий будут проводиться тщательные стабилизационные мероприятия. Уверяю, что каждого палача и коллаборанта наказание найдет! А если не погибнут на поле боя или от пуль собственных заградотрядов и успеют убежать - ежедневно будут просыпаться в страхе”, – написал Лысогор в своем Телеграм.

Напомним

Вечером 11 апреля в соцсетях начало распространяться видео, которое опубликовали рашисты, где обезглавливают украинского военного. CNN также обнаружило еще видео, где рашисты жестоко казнят украинских военных.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отреагировала на кадры казни украинского военного и отметила, что нарушения международного гуманитарного права должны быть расследованы, а виновные - привлечены к ответственности.

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