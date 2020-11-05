На Луганщині ексбойовику повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Колишньому бойовику повідомлено про підозру в участі у незаконних збройних формуваннях на Луганщині. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Луганської обласної прокуратури.
"За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що на початку липня 2014 року мешканець міста Сєвєродонецька перебував у складі незаконного збройного формування окупаційної адміністрації РФ – так званої "Армии Юго-Востока". Підозрюваний брав активну участь у здійсненні супротиву силам та засобам АТО на території м. Лисичанськ.
"Виконуючи вказівки так званого "керівника підривної групи", він брав участь у мінуванні мостів та доріг на території області, які мали стратегічне значення, здійснював чергування на замінованих об’єктах, підтримував в справному стані та обслуговував встановлені вибухові пристрої. Діяльність угруповання, до складу якого входив підозрюваний, була припинена у липні 2014 року після звільнення населених пунктів Луганщини від незаконних збройних формувань РФ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Миколаївський апеляційний суд скасував виправдувальний вирок бойовику “ДНР” та ухвалив нове рішення, призначивши обвинуваченому реальну міру покарання.