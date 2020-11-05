В Луганской области экс-боевику сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Бывшему боевику сообщено о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях в Луганской области. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской областной прокуратуры.
"При процессуальном руководстве управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры гражданину сообщено о подозрении в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 260 УК Украина). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.
Установлено, что в начале июля 2014 года житель города Северодонецка находился в составе незаконного вооруженного формирования оккупационной администрации РФ - так называемой "Армии Юго-Востока". Подозреваемый принимал активное участие в осуществлении сопротивления силам и средствам АТО на территории г. Лисичанск.
"Выполняя указания так называемого "руководителя подрывной группы", он участвовал в минировании мостов и дорог на территории области, которые имели стратегическое значение, осуществлял дежурство на заминированных объектах, поддерживал в исправном состоянии и обслуживал установленные взрывные устройства. Деятельность группировки, в состав которой входил подозреваемый, была прекращена в июле 2014 года после освобождения населенных пунктов Луганской области от незаконных вооруженных формирований РФ", - говорится в сообщении.
Напомним, Николаевский апелляционный суд отменил оправдательный приговор боевику "ДНР" и принял новое решение, назначив обвиняемому реальную меру наказания.