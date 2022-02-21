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На Луганщині бойовики обстріляли об'єкт Укргазвидобування: припинено постачання палива

На Луганщині бойовики обстріляли об'єкт Укргазвидобування: припинено постачання палива

Київ • УНН

 • 139093 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сьогодні в Луганській області з боку ОРДЛО обстріляли Лобачівську установку комплексної підготовки газу АТ "Укргазвидобування". Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України", інформує УНН.

Деталі

Внаслідок шести влучань мін та осколків було пошкоджено: одоризаційна установка, операторна, службовий автомобіль та гараж.

Жертв та потерпілих немає. Персонал покинув територію установки комплексної підготовки газу (УКПГ).

Через пошкодження обладнання УКПГ перекрили подачу газу в село Лобачево (Луганський район).

Нагадаємо

У Щастинському районі Луганської області внаслідок обстрілів бойовиків без енергопостачання залишилося приблизно 45 800 споживачів.

21 лютого станом на 17:00 російські бойовики 54 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів четверо військових дістали осколкові поранення.

Українські Національні Новини

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