На Луганщині бойовики обстріляли об'єкт Укргазвидобування: припинено постачання палива
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Сьогодні в Луганській області з боку ОРДЛО обстріляли Лобачівську установку комплексної підготовки газу АТ "Укргазвидобування". Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України", інформує УНН.
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Внаслідок шести влучань мін та осколків було пошкоджено: одоризаційна установка, операторна, службовий автомобіль та гараж.
Жертв та потерпілих немає. Персонал покинув територію установки комплексної підготовки газу (УКПГ).
Через пошкодження обладнання УКПГ перекрили подачу газу в село Лобачево (Луганський район).
Нагадаємо
У Щастинському районі Луганської області внаслідок обстрілів бойовиків без енергопостачання залишилося приблизно 45 800 споживачів.
21 лютого станом на 17:00 російські бойовики 54 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів четверо військових дістали осколкові поранення.