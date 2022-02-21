В Луганской области боевики обстреляли объект Укргаздобычи: прекращены поставки топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Сегодня в Луганской области со стороны ОРДЛО обстреляли Лобачевскую установку комплексной подготовки газа АО "Укргаздобыча". Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нефтегаз Украины", информирует УНН.
Детали
В результате шести попаданий мин и осколков были повреждены: одоризационная установка, операторная, служебный автомобиль и гараж.
Жертв и пострадавших нет. Персонал покинул территорию установки комплексной подготовки газа (УКПГ).
Из-за повреждения оборудования УКПГ перекрыли подачу газа в село Лобачево (Луганский район).
Напомним
В Счастинском районе Луганской области в результате обстрелов боевиков без энергоснабжения осталось примерно 45 800 потребителей.
21 февраля по состоянию на 17:00 российские боевики 54 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов четверо военных получили осколочные ранения.