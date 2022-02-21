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Обстріли на Луганщині: без світла залишилося майже 46 тисяч споживачів

Обстріли на Луганщині: без світла залишилося майже 46 тисяч споживачів

Київ • УНН

 • 98016 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Щастинському районі Луганської області внаслідок обстрілів бойовиків без енергопостачання залишилося приблизно 45 800 споживачів. Про це у Facebook повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, інформує УНН.

Деталі

"Нині знеструмлено ПС 110 кВ Райгородська, ПС 110 кВ Щастя, та ряд ПС 35 кВ. Приблизно 45 800 споживачів в населених пунктах Щастинського району залишилися без електропостачання (м. Щастя, Старий Айдар, Передільське, Геївка, Трьохізбенка, Кряківка, Райгородка, Станиця Луганська, Макарово, станція Кондрашевська, Валуйське, Ольхове, Новокондрашівське, Сизе, Болотенне, Пшеничне, Малинове, Зелений Гай)", — написав Гайдай.

За його словами, під час огляду виявили, що проводи було пошкоджено внаслідок обстрілів.

Гайдай додав, що наразі ТОВ "ЛЕО" не може організувати аварійно-відновлювальні роботи, оскільки немає гарантій безпеки для бригад.

Енергопостачання області здійснюється через ПС 500 кВ "Кремінська".

Наразі місто Щастя закрито на в'їзд та виїзд. Бойовики не дотримуються режиму "тиші" і продовжують обстріли.

Нагадаємо

На Донбасі станом на 16:00 зафіксовано понад 30 ворожих порушень “режиму тиші”. Постраждало двоє українських військовослужбовців.

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