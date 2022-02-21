Обстріли на Луганщині: без світла залишилося майже 46 тисяч споживачів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Щастинському районі Луганської області внаслідок обстрілів бойовиків без енергопостачання залишилося приблизно 45 800 споживачів. Про це у Facebook повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, інформує УНН.
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"Нині знеструмлено ПС 110 кВ Райгородська, ПС 110 кВ Щастя, та ряд ПС 35 кВ. Приблизно 45 800 споживачів в населених пунктах Щастинського району залишилися без електропостачання (м. Щастя, Старий Айдар, Передільське, Геївка, Трьохізбенка, Кряківка, Райгородка, Станиця Луганська, Макарово, станція Кондрашевська, Валуйське, Ольхове, Новокондрашівське, Сизе, Болотенне, Пшеничне, Малинове, Зелений Гай)", — написав Гайдай.
За його словами, під час огляду виявили, що проводи було пошкоджено внаслідок обстрілів.
Гайдай додав, що наразі ТОВ "ЛЕО" не може організувати аварійно-відновлювальні роботи, оскільки немає гарантій безпеки для бригад.
Енергопостачання області здійснюється через ПС 500 кВ "Кремінська".
Наразі місто Щастя закрито на в'їзд та виїзд. Бойовики не дотримуються режиму "тиші" і продовжують обстріли.
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