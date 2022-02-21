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Обстрелы в Луганской области: без света осталось почти 46 тысяч потребителей

Обстрелы в Луганской области: без света осталось почти 46 тысяч потребителей

Киев • УНН

 • 98013 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Счастинском районе Луганской области в результате обстрелов боевиков без энергоснабжения осталось примерно 45 800 потребителей. Об этом в Facebook сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, информирует УНН.

Детали

"Сейчас обесточены ПС 110 кВ Райгородская, ПС 110 кВ Счастье, и ряд ПС 35 кВ. Примерно 45 800 потребителей в населенных пунктах Счастинского района остались без электроснабжения (г. Счастье, Старый Айдар, Передельская, Геевка, Трехизбенка, Кряковка, Райгородка, Станица Луганская, Макарово, станция Кондрашевская, Валуйское, Ольховое, Новокондрашевское, Сизое, Болотенное, Пшеничное, Малиновое, Зеленый Гай)", — написал Гайдай.

По его словам, во время осмотра обнаружили, что провода были повреждены в результате обстрелов.

Гайдай добавил, что сейчас ООО "ЛЭО" не может организовать аварийно-восстановительные работы, поскольку нет гарантий безопасности для бригад.

Энергоснабжение области осуществляется через ПС 500 кВ "Кременская".

Сейчас город Счастье закрыт на въезд и выезд. Боевики не соблюдают режим "тишины" и продолжают обстрелы.

Напомним

На Донбассе по состоянию на 16:00 зафиксировано более 30 вражеских нарушений “режима тишины”. Пострадало двое украинских военнослужащих.

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