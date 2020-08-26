На лінії розмежування вдалось усунути низку проривів труб

“Аварійно-відновлювальні бригади комунального підприємства “Компанія „Вода Донбасу“ усунули 9 поривів на ділянці водогону „Горлівка-Торецьк“, яка знаходиться в „сірій“ зоні”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи проводили фахівці з Часовоярського регіонального виробничого управління.

Вказано, що це єдиний трубопровід, по якому вода подається від Горлівської фільтрувальної станції № 2 до міста Торецька. Ремонтні роботи, що дали змогу скоротити втрати води на 10%, були виконані без припинення водопостачання.

“Подано заявку до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) на надання режиму тиші на вересень для продовження ремонтних робіт на водогоні”, — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, на лінії розмежування частково ліквідували прориви на водогонах.