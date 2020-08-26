На лінії розмежування вдалось усунути низку проривів труб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. На ділянці водогону “Горлівка-Торецьк” в “сірій” зоні вдалося усунути 9 поривів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Донецької обласної державної адміністрації.
“Аварійно-відновлювальні бригади комунального підприємства “Компанія „Вода Донбасу“ усунули 9 поривів на ділянці водогону „Горлівка-Торецьк“, яка знаходиться в „сірій“ зоні”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що роботи проводили фахівці з Часовоярського регіонального виробничого управління.
Вказано, що це єдиний трубопровід, по якому вода подається від Горлівської фільтрувальної станції № 2 до міста Торецька. Ремонтні роботи, що дали змогу скоротити втрати води на 10%, були виконані без припинення водопостачання.
“Подано заявку до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) на надання режиму тиші на вересень для продовження ремонтних робіт на водогоні”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, на лінії розмежування частково ліквідували прориви на водогонах.