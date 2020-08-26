На линии разграничения удалось устранить ряд прорывов труб

“Аварийно-восстановительные бригады коммунального предприятия “Компания „Вода Донбасса“ устранили 9 порывов на участке водопровода „Горловка-Торецкое“, который находится в „серой“ зоне”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы проводили специалисты из Часовоярского регионального производственного управления.

Указано, что это единственный трубопровод, по которому вода подается от Горловской фильтровальной станции № 2 в город Торецк. Ремонтные работы, которые позволили сократить потери воды на 10%, были выполнены без прекращения водоснабжения.

“Подана заявка в Общий центр по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) на предоставление режима тишины на сентябрь для продолжения ремонтных работ на водопроводе”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, на линии разграничения частично ликвидировали прорывы на водопроводах.