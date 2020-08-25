На лінії розмежування частково ліквідували прориви на водогонах - штаб ООС

“Українська сторона СЦКК спільно з СММ ОБСЄ та піротехнічними підрозділами ДСНС України продовжує сприяти проведенню аварійно-відновлювальних робіт на водогонах з відновленням водопостачання на лінії розмежування на об’єктах цивільної інфраструктури Донбасу, які зазнали пошкоджень та призвели до втрати питної води для потреби мирного населення”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі населеного пункту Оленівка провели роботи з усунення аварії на водогоні Д-300мм, населення непідконтрольної уряду України території було забезпечено питною водою. Також проведено роботи з обстеження та ремонту водогону Д-900мм “Горлівка − Торецьк” в районі населеного пункту Південне, що дозволило забезпечити водою також підконтрольні уряду України території.

Нагадаємо, як повідомляли у штабі ООС у червні, ситуація з водопостачанням на Донбасі залишалася критичною.