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На лінії розмежування частково ліквідували прориви на водогонах - штаб ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. На лінії розмежування на об’єктах цивільної інфраструктури Донбасу продовжуються аварійно-відновлювальні роботи, зокрема на водогонах, питною водою забезпечено населені пункти Оленівка та Південне. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

На лінії розмежування частково ліквідували прориви на водогонах - штаб ООС

“Українська сторона СЦКК спільно з СММ ОБСЄ та піротехнічними підрозділами ДСНС України продовжує сприяти проведенню аварійно-відновлювальних робіт на водогонах з відновленням водопостачання на лінії розмежування на об’єктах цивільної інфраструктури Донбасу, які зазнали пошкоджень та призвели до втрати питної води для потреби мирного населення”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі населеного пункту Оленівка провели роботи з усунення аварії на водогоні Д-300мм, населення непідконтрольної уряду України території було забезпечено питною водою. Також проведено роботи з обстеження та ремонту водогону Д-900мм “Горлівка − Торецьк” в районі населеного пункту Південне, що дозволило забезпечити водою також підконтрольні уряду України території.

Нагадаємо, як повідомляли у штабі ООС у червні, ситуація з водопостачанням на Донбасі залишалася критичною.

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