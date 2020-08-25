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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На линии разграничения частично ликвидировали прорывы на водопроводах - штаб ООС

Киев • УНН

 • 16154 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. На линии разграничения на объектах гражданской инфраструктуры Донбасса продолжаются аварийно-восстановительные работы, в частности на водопроводах, питьевой водой обеспечено населенные пункты Оленовка и Пивденное. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

На линии разграничения частично ликвидировали прорывы на водопроводах - штаб ООС

"Украинская сторона СЦКК совместно с СММ ОБСЕ и пиротехническими подразделениями ГСЧС Украины продолжает способствовать проведению аварийно-восстановительных работ на водопроводах с восстановлением водоснабжения на линии разграничения на объектах гражданской инфраструктуры Донбасса, что были повреждены и привели к потере питьевой воды для нужд мирного населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе населенного пункта Оленовка провели работы по устранению аварии на водопроводе Д 300мм, население неподконтрольной правительству Украины территории было обеспечено питьевой водой. Также проведены работы по обследованию и ремонту водопровода Д-900мм "Горловка - Торецкое" в районе населенного пункта Пивденное, что позволило обеспечить водой также подконтрольные правительству Украины территории.

Напомним, как сообщали в штабе ООС в июне, ситуация с водоснабжением в Донбассе оставалась критической.

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