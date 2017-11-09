На лікування дітей за кордоном планують виділити 300 млн грн

З його слів, комітет ухвалив рішення рекомендувати парламенту підтримати за основу та в цілому проект змін до закону "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

"Основне питання - це забезпечення виплат субсидій. На 1 вересня в бюджеті утворився великий борг і по багатьох регіонах, після початку опалювального сезону, почалися проблеми. Тому головне питання проекту закону – зняти напругу. 7,6 млрд грн буде направлено на забезпечення виплати субсидій", - розповів С.Мельник.

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Також комітет схвалив виділення 1,1 млрд грн на проекти соціально-економічного розвитку. "Ці гроші будуть спрямовані на підтримку нових об’єднаних громад, в яких вже відбулися вибори та заплановані на грудень. 300 млн планується спрямувати на лікування дітей за кордоном", - додав він.

За словами народного депутата, комітет також підтримав документ щодо погашення заборгованості за електроенергію Донецької обласної державної адміністрації.

"Заборгованість пов’язана з постачанням питною водою міста Маріуполь та підконтрольній Україні території", - уточнив заступник голови комітету.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко заявив, що Світовий банк та уряд в Бюджеті-2018 підтримають програму "телемедицини".