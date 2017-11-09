На лечение детей за границей планируют выделить 300 млн грн

По его словам, комитет принял решение рекомендовать парламенту поддержать за основу и в целом проект изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".

"Основной вопрос - это обеспечение выплат субсидий. На 1 сентября в бюджете образовался большой долг и по многим регионам, после начала отопительного сезона, начались проблемы. Поэтому главный вопрос проекта закона - снять напряжение. 7,6 млрд грн будет направлено на обеспечение выплаты субсидий", - рассказал С.Мельник.

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Также комитет одобрил выделение 1,1 млрд грн на проекты социально-экономического развития. "Эти деньги будут направлены на поддержку новых объединенных общин, в которых уже состоялись выборы и запланированы на декабрь. 300 млн планируется направить на лечение детей за границей", - добавил он.

По словам народного депутата, комитет также поддержал документ о погашении задолженности за электроэнергию Донецкой областной государственной администрации.

"Задолженность связана с поставкой питьевой водой города Мариуполь и подконтрольной Украине территории", - уточнил заместитель председателя комитета.

Напомним, Президент П.Порошенко заявил, что Всемирный банк и правительство в Бюджете-2018 поддержат программу "телемедицины".