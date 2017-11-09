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На лечение детей за границей планируют выделить 300 млн грн

На лечение детей за границей планируют выделить 300 млн грн

Киев  •  УНН

 • 15084 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Верховная Рада планирует направить 300 миллионов долларов на лечение детей за границей. Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам бюджета, народный депутат от БПП Сергей Мельник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По его словам, комитет принял решение рекомендовать парламенту поддержать за основу и в целом проект изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".

"Основной вопрос - это обеспечение выплат субсидий. На 1 сентября в бюджете образовался большой долг и по многим регионам, после начала отопительного сезона, начались проблемы. Поэтому главный вопрос проекта закона - снять напряжение. 7,6 млрд грн будет направлено на обеспечение выплаты субсидий", - рассказал С.Мельник.

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Также комитет одобрил выделение 1,1 млрд грн на проекты социально-экономического развития. "Эти деньги будут направлены на поддержку новых объединенных общин, в которых уже состоялись выборы и запланированы на декабрь. 300 млн планируется направить на лечение детей за границей", - добавил он.

По словам народного депутата, комитет также поддержал документ о погашении задолженности за электроэнергию Донецкой областной государственной администрации.

"Задолженность связана с поставкой питьевой водой города Мариуполь и подконтрольной Украине территории", - уточнил заместитель председателя комитета.

Напомним, Президент П.Порошенко заявил, что Всемирный банк и правительство в Бюджете-2018 поддержат программу "телемедицины".

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