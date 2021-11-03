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На Ла-Пальмі стався новий сильний землетрус

Київ • УНН

 • 30565 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. На іспанському острові Ла-Пальма сьогодні стався новий землетрус магнітудою 5 балів. Про це повідомляє Національний географічний інститут Іспанії (IGN), інформує УНН.

На Ла-Пальмі стався новий сильний землетрус

Деталі

Підземні поштовхи зафіксували сьогодні, 3 листопада, о 7:27 за місцевим часом.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 35 км поблизу муніципалітету Вілья-де-Масо. Магнітуда за шкалою Ріхтера становила 5,0.

Інформація про потерпілих та руйнування не надходила.

Нагадаємо

19 вересня на іспанському острові Ла-Пальма почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Лава вже поглинула більше ніж 600 гектарів землі і зруйнувала понад 1,5 тис. будівель, а також бананові плантації, які забезпечували майже третину робочих місць на острові.

Із міркувань безпеки з Ла-Пальми вже евакуювали приблизно 7 тис. людей, постраждалих немає. 28 вересня острів оголосили зоною стихійного лиха.

На Ла-Пальмі підвищена сейсмологічна активність. 31 жовтня на острові також зафіксували землетрус магнітудою 5 балів.

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