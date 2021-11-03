На Ла-Пальме произошло новое сильное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. На испанском острове Ла-Пальма сегодня произошло новое землетрясение магнитудой 5 баллов. Об этом сообщает Национальный географический институт Испании (IGN), информирует УНН.
Детали
Подземные толчки зафиксировали сегодня, 3 ноября, в 7:27 по местному времени.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 35 км вблизи муниципалитета Вилья-де-Масо. Магнитуда по шкале Рихтера составляла 5,0.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Напомним
19 сентября на испанском острове Ла-Пальма началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Лава уже поглотила более 600 гектаров земли и разрушила более 1,5 тыс. зданий, а также банановые плантации, которые обеспечивали почти треть рабочих мест на острове.
Из-за соображений безопасности из Ла-Пальмы уже эвакуировали примерно 7 тыс. человек, пострадавших нет. 28 сентября остров объявили зоной стихийного бедствия.
На Ла-Пальме повышена сейсмологическая активность. 31 октября на острове также зафиксировали землетрясение магнитудой 5 баллов.