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На Київщині вогнеборці врятували від пожежі ціле село

На Київщині вогнеборці врятували від пожежі ціле село

Київ • УНН

 • 13449 перегляди

У Вишгородському районі Київщини рятувальники ліквідували пожежу площею 2,8 га, яка загрожувала селу Мар'янівка. Вогонь швидко поширювався через сильний вітер, але житлові будинки, ферму і школу вдалося врятувати.

У Київській області рятувальники загасили пожежу площею 2,8 га, яка швидко поширювалася через вітер і загрожувала селу Мар'янівка, повідомили у вівторок у ДСНС України у соцмережах, пише УНН.

На Київщині надзвичайники врятували від вогню ціле село

- повідомили у ДСНС.

Деталі

У Вишгородському районі, поблизу села Мар'янівка, як вказано, учора загорілася суха рослинність на відкритій території. Через сильні пориви вітру вогонь за лічені хвилин пройшов сотні метрів поля, чагарників і городів, зазначили у ДСНС.

Під загрозою загорання опинилися приватні житлові будинки, ферма з тваринами та будівля школи.

"Рятувальникам з трьох областей вдалося ліквідувати пожежу, площею 2,8 га", - вказали у ДСНС.

На Київщині триває велика природна пожежа: вогонь швидко розповсюджується через вітер, радіаційний фон у нормі - ДСНС09.09.24, 13:01 • 22733 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НПКиївщина

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