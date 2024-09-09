На Київщині триває велика природна пожежа: вогонь швидко розповсюджується через вітер, радіаційний фон у нормі - ДСНС
Київ • УНН
У Київській області триває боротьба з великою пожежею на відкритій території. Залучено 399 рятувальників, 103 одиниці техніки ДСНС та 17 одиниць техніки лісового господарства.
У Київській області триває боротьба з великою пожежею на відкритій території, вогонь швидко розповсюджується через вітер, залучено близько 400 рятувальників, важку інженерну техніку, радіаційний фон у нормі, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.
На Київщині триває ліквідація пожежі на відкритій території. Наразі на місці працюють 399 рятувальників, 103 одиниці техніки від ДСНС, залучених з різних куточків України, а також 17 одиниць техніки від лісового господарства. Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки
До ліквідації пожежі, як вказано, також залучено 5 одиниць важкої інженерної техніки для створення мінералізованих смуг. Працюють бульдозери, трактори та важкі тягачі, вказали у ДСНС.
"Фахівці радіаційно-хімічного захисту постійно обстежують території. Радіаційний фон у нормі", - ідеться у повідомленні.
За даними КМДА, на 08:00 9 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький, радіаційний фон у всьому місті – у нормі.
Доповнення
У ДСНС не уточнюють, де саме вирує пожежа. При цьому на вихідних тривала локалізація пожеж у зоні відчуження, радіаційний фон був у нормі. На 20:00 7 вересня у Чорнобильській зоні, за даними Міндовкілля, пройдено вогнем орієнтовно понад 2600 га території. З них у Корогодському лісництві – 900 га, Денисовецькому лісництві – 915 га, Паришівському лісництві – 250 га, Луб’янському лісництві – 550 га. Остаточна площа, пройдена вогнем, буде визначена після ліквідації пожеж.
У Чорнобильській зоні відчуження триває боротьба з масштабними пожежами08.09.24, 01:50 • 20569 переглядiв