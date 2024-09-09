В Киевской области продолжается крупный природный пожар: огонь быстро распространяется из-за ветра, радиационный фон в норме - ГСЧС

В Киевской области продолжается борьба с большим пожаром на открытой территории, огонь быстро распространяется из-за ветра, привлечено около 400 спасателей, тяжелая инженерная техника, радиационный фон в норме, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

На Киевщине продолжается ликвидация пожара на открытой территории. Сейчас на месте работают 399 спасателей, 103 единицы техники от ГСЧС, привлеченных из разных уголков Украины, а также 17 единиц техники от лесного хозяйства. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на новые участки - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

К ликвидации пожара, как указано, также привлечено 5 единиц тяжелой инженерной техники для создания минерализованных полос. Работают бульдозеры, тракторы и тяжелые тягачи, указали в ГСЧС.

"Специалисты радиационно-химической защиты постоянно обследуют территории. Радиационный фон в норме", - говорится в сообщении.

По данным КГГА, на 08:00 9 сентября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий, радиационный фон во всем городе - в норме.

Дополнение

В ГСЧС не уточняют, где именно бушует пожар. При этом на выходных продолжалась локализация пожаров в зоне отчуждения, радиационный фон был в норме. На 20:00 7 сентября в Чернобыльской зоне, по данным Минприроды, пройдено огнем ориентировочно более 2600 га территории. Из них в Корогодском лесничестве - 900 га, Денисовецком лесничестве - 915 га, Паришевском лесничестве - 250 га, Лубянском лесничестве - 550 га. Окончательная площадь, пройденная огнем, будет определена после ликвидации пожаров.

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