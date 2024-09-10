В Киевской области огнеборцы спасли от пожара целое село
Киев • УНН
В Вышгородском районе Киевской области спасатели ликвидировали пожар площадью 2,8 га, который угрожал селу Марьяновка. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра, но жилые дома, ферму и школу удалось спасти.
В Киевской области спасатели потушили пожар площадью 2,8 га, который быстро распространялся из-за ветра и угрожал селу Марьяновка, сообщили во вторник в ГСЧС Украины в соцсетях, пишет УНН.
В Киевской области чрезвычайники спасли от огня целое село
Детали
В Вышгородском районе, вблизи села Марьяновка, как указано, вчера загорелась сухая растительность на открытой территории. Из-за сильных порывов ветра огонь за считанные минуты прошел сотни метров поля, кустарников и огородов, отметили в ГСЧС.
Под угрозой возгорания оказались частные жилые дома, ферма с животными и здание школы.
"Спасателям из трех областей удалось ликвидировать пожар, площадью 2,8 га", - указали в ГСЧС.
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