В Киевской области огнеборцы спасли от пожара целое село

В Киевской области спасатели потушили пожар площадью 2,8 га, который быстро распространялся из-за ветра и угрожал селу Марьяновка, сообщили во вторник в ГСЧС Украины в соцсетях, пишет УНН.

В Киевской области чрезвычайники спасли от огня целое село - сообщили в ГСЧС.

Детали

В Вышгородском районе, вблизи села Марьяновка, как указано, вчера загорелась сухая растительность на открытой территории. Из-за сильных порывов ветра огонь за считанные минуты прошел сотни метров поля, кустарников и огородов, отметили в ГСЧС.

Под угрозой возгорания оказались частные жилые дома, ферма с животными и здание школы.

"Спасателям из трех областей удалось ликвидировать пожар, площадью 2,8 га", - указали в ГСЧС.

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