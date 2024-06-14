На Київщині працює ППО - ОВА
Київ • УНН
У повітряному просторі над Київською областю був помічений безпілотник, що спонукало сили ППО відкрити вогонь по цілях і закликало людей сховатися в укриттях до закінчення повітряного нальоту.
У повітряному просторі був помічений безпілотник, у Київській області працюють сили ППО, повідомили у п'ятницю у Київській ОВА, пише УНН.
Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях
Людей закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
На Київщині працює ППО - Кличко14.06.24, 10:39 • 45377 переглядiв