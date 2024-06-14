На Київщині працює ППО - Кличко
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони працюють у Київській області, у Києві зберігається ракетна загроза, повідомив мер Києва Віталій Кличко у п'ятницю у Telegram.
Сили протиповітряної оборони працюють у Київській області, у Києві зберігається ракетна загроза, повідомив мер Києва Віталій Кличко у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
В Київській області працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях! Ракетна небезпека триває
На Хмельниччині та Києві повідомляють про вибухи 14.06.24, 10:25 • 42799 переглядiв