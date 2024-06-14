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04:30 • 20417 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 57098 перегляди

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На Київщині працює ППО - Кличко

На Київщині працює ППО - Кличко

Київ • УНН

 • 45377 перегляди

Сили протиповітряної оборони працюють у Київській області, у Києві зберігається ракетна загроза, повідомив мер Києва Віталій Кличко у п'ятницю у Telegram.

Сили протиповітряної оборони працюють у Київській області, у Києві зберігається ракетна загроза, повідомив мер Києва Віталій Кличко у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

В Київській області працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях! Ракетна небезпека триває

- написав Кличко.

На Хмельниччині та Києві повідомляють про вибухи 14.06.24, 10:25 • 42799 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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