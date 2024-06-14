На Хмельниччині та Києві повідомляють про вибухи
Київ • УНН
Повідомлялося про вибухи в Хмельницькій області та Києві, а ВПС України попередили про загрозу балістичної ракети для центральних регіонів і закликали киян сховатися в укриттях.
Звуки вибухів пролунали у Києві та Хмельницькій області, пише "Суспільне", передає УНН.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу балістики для центральних областей. Пізніше заявили про ракету на Хмельниччину.
Також закликали жителів Києва прямувати в укриття.
Наразі ракетна небезпека по всій території України.