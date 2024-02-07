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На Київщині поліцейські перевірили заклади освіти на предмет мінування: небезпеки не виявили

На Київщині поліцейські перевірили заклади освіти на предмет мінування: небезпеки не виявили

Київ • УНН

 • 24547 перегляди

Поліція перевірила навчальні заклади Київської області після отримання повідомлень про небезпеку, але не виявила жодних мін чи небезпечних речовин.

Масові повідомлення про небезпеку поліцейські Київщини отримали 7 лютого. Вони перевірили заклади освіти області, втім у жодному із районів області інформація щодо підозрілих предметів та небезпечних речовин не підтвердилася.  Про це пише УНН із посиланням на пресслужбу правоохоронців.    

7 лютого до поліції Київщини надійшов анонімний листи про можливу загрозу у навчальних закладах регіону. Всіх дітей та персонал було терміново евакуйовано. Правоохоронці перевірили освітні заклади та прилеглі території. Інформація щодо підозрілих предметів та небезпечних речовин в жодному із районів області не підтвердилася.

– повідомили у пресслужбі поліції Київщини.

Додатково

Правоохоронці Київщини дбають про безпеку громадян і завжди перевіряють кожне повідомлення про небезпеку.

УНН нагадує, що відповідно до чинного законодавства (ч. 1 ст. 259 ККУ) за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, що загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками передбачене покарання – позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Тетяна Салганік

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