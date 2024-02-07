На Киевщине полицейские проверили учебные заведения на предмет минирования: опасности не обнаружили
Киев • УНН
Полиция проверила учебные заведения Киевской области после получения сообщений об опасности, но не обнаружила никаких мин или опасных веществ.
Массовые сообщения об опасности полицейские Киевщины получили 7 февраля. Они проверили учебные заведения области, впрочем, ни в одном из районов области информация о подозрительных предметах и опасных веществах не подтвердилась. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу правоохранителей.
7 февраля в полицию Киевщины поступило анонимное письмо о возможной угрозе в учебных заведениях региона. Все дети и персонал были срочно эвакуированы. Правоохранители проверили образовательные учреждения и прилегающие территории. Информация о подозрительных предметах и опасных веществах ни в одном из районов области не подтвердилась.
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Правоохранители Киевщины заботятся о безопасности граждан и всегда проверяют каждое сообщение об опасности.
УНН напоминает, что в соответствии с действующим законодательством (ч. 1 ст. 259 УКУ) за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжелыми последствиями предусмотрено наказание - лишением свободы на срок от двух до шести лет.
На Киевщине полицейские проверили учебные заведения на предмет минирования: опасности не обнаружили
Полиция проверила учебные заведения Киевской области после получения сообщений об опасности, но не обнаружила никаких мин или опасных веществ.
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