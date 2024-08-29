На Київщині ОВА перевірила роботи з відновлення будинків, які ремонтують за підтримки міжнародних партнерів
Київ • УНН
У Київській області триває відбудова 5 багатоквартирних будинків в Ірпені та Горенці, пошкоджених російськими військами. Після завершення робіт до 263 квартир зможуть повернутися мешканці.
На Київщині триває відновлення житлових будинків, які були пошкоджені окупаційними військами рф. представники Київської ОВА перевірили хід ремонтних робіт. Про це пише УНН з посиланням на КОВА.
Деталі
Перший заступник голови КОДА Микола Бойко з Віцепрем’єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук та представниками МОМ проінспектували відбудову 5 будинків у Ірпені та Горенці, яка триває за сприяння Міжнародної організації з міграції та Уряду Німеччини
В ОВА пояснюють, що в Ірпені на вул. Северинівська, 162-1 та 160-2 підрядник завершує зовнішні роботи. Будівельники вже укріпили опорні конструкції та плити перекриття. Також замінили пошкоджені вікна, провели утеплення фасадів та завершують ремонт покрівлі. Згодом фахівці розпочнуть ремонт пошкоджених квартир.
Відповідно до проєкту у квартирах замінять комунікації, відновлять балкони, встановлять сантехніку, виконають опорядження.
Натомість на вул. Гостомельське шосе, 12 розпочати будівництво планують після вибору підрядника.
У Горенці ж капітального відновлення потребують дві багатоповерхівки. На вул. Садова, 21 активно тривають відновлювальні роботи. Разом з тим, відбудова іншого будинку лише на початковому етапі.
Підрядник затримує терміни робіт, тому замовник буде обирати нового виконавця для відбудови.
Після відновлення 5 будинків сюди зможуть повернутися мешканці 263 квартир. Ми постійно комунікуємо з представниками МОМ, громад та мешканців, аби якнайшвидше відновити зруйноване
Нагадаємо
У селі Козаровичі на Київщині відкрився відновлений дитсадок "Капітошка", пошкоджений російськими військами. Заклад розрахований на 75 дітей, має сучасне обладнання та використовує укриття сусідньої гімназії.