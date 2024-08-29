На Київщині ОВА перевірила роботи з відновлення будинків, які ремонтують за підтримки міжнародних партнерів

На Київщині триває відновлення житлових будинків, які були пошкоджені окупаційними військами рф. представники Київської ОВА перевірили хід ремонтних робіт. Про це пише УНН з посиланням на КОВА.

Деталі

Перший заступник голови КОДА Микола Бойко з Віцепрем’єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук та представниками МОМ проінспектували відбудову 5 будинків у Ірпені та Горенці, яка триває за сприяння Міжнародної організації з міграції та Уряду Німеччини