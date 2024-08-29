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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине ОВА проверила работы по восстановлению домов, которые ремонтируют при поддержке международных партнеров

На Киевщине ОВА проверила работы по восстановлению домов, которые ремонтируют при поддержке международных партнеров

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 17:05  •  7185 просмотра

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В Киевской области продолжается восстановление 5 многоквартирных домов в Ирпене и Горенке, поврежденных российскими войсками. После завершения работ в 263 квартиры смогут вернуться жители.

На Киевщине продолжается восстановление жилых домов, которые были повреждены оккупационными войсками рф. представители Киевской ОВА проверили ход ремонтных работ. Об этом пишет УНН со ссылкой на КОВА.

Детали

Первый заместитель председателя КОГА Николай Бойко с Вице-премьер-министром Украины - Министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук и представителями МОМ проинспектировали восстановление 5 домов в Ирпене и Горенке, которое продолжается при содействии Международной организации по миграции и Правительства Германии

- рассказали в Киевской областной военной администрации. 

В ОВА объясняют, что в Ирпене на ул. Севериновская, 162-1 и 160-2 подрядчик завершает внешние работы. Строители уже укрепили опорные конструкции и плиты перекрытия. Также заменили поврежденные окна, провели утепление фасадов и завершают ремонт кровли. Впоследствии специалисты начнут ремонт поврежденных квартир.

Согласно проекту в квартирах заменят коммуникации, восстановят балконы, установят сантехнику, выполнят отделку.

Зато на ул. Гостомельское шоссе, 12 начать строительство планируют после выбора подрядчика. 

В Горенке же в капитальном восстановлении нуждаются две многоэтажки. На ул. Садовая, 21 активно продолжаются восстановительные работы. Вместе с тем, восстановление другого дома только на начальном этапе.

Подрядчик задерживает сроки работ, поэтому заказчик будет выбирать нового исполнителя для восстановления.  

После восстановления 5 домов сюда смогут вернуться жители 263 квартир. Мы постоянно коммуницируем с представителями МОМ, общин и жителей, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенное

- отметил первый заместитель председателя КОГА.

Напомним

В селе Козаровичи Киевской области открылся восстановленный детсад "Капитошка", поврежденный российскими войсками. Заведение рассчитано на 75 детей, имеет современное оборудование и использует укрытие соседней гимназии.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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