На Куп'янщині через російські обстріли за день постраждало четверо людей
Київ • УНН
13 вересня російські війська обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок атак постраждали четверо цивільних у Дворічній та Куп'янську, включаючи удар FPV-дроном.
У п'ятницю, 13 вересня, протягом доби від російських обстрілів на Куп'янщині постраждало щонайменше четверо людей. Про це заявили в Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 13 вересня близько 11:00 збройні сили рф обстріляли селище Дворічна Купʼянського району. Вибухове поранення отримав 47-річний мирний мешканець.
Орієнтовно о 12:40 окупанти вдарили по Купʼянську: травмовано 64-річного чоловіка.
Близько 15:20 російська армія повторно вдарила по Куп’янську. Для обстрілу окупанти застосували FPV-дрон з боєприпасом. Внаслідок ворожого удару поранено 31-річну жінку.
Чотири людини постраждали внаслідок ворожих обстрілів Купʼянщини. За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)
Нагадаємо
У Харківській області внаслідок ворожих атак за минулу добу, 12 вересня, чотири людини загинули, ще 18 постраждали, зокрема 10-річна дівчинка і троє рятувальників.