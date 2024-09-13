На Купянщине из-за российских обстрелов за день пострадали четыре человека

В пятницу, 13 сентября, в течение суток от российских обстрелов на Купянщине пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 13 сентября около 11:00 вооруженные силы рф обстреляли поселок Двуречная Купянского района. Взрывное ранение получил 47-летний мирный житель.

Ориентировочно в 12:40 оккупанты ударили по Купянску: травмирован 64-летний мужчина.

Около 15:20 российская армия повторно ударила по Купянску. Для обстрела оккупанты применили FPV-дрон с боеприпасом. В результате вражеского удара ранена 31-летняя женщина.

Четыре человека пострадали в результате вражеских обстрелов Купянщины. Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - подытожили в прокуратуре.

Напомним,

В Харьковской области в результате вражеских атак за минувшие сутки, 12 сентября, четыре человека погибли, еще 18 пострадали, в том числе 10-летняя девочка и трое спасателей.