На Купянщине из-за российских обстрелов за день пострадали четыре человека
Киев • УНН
13 сентября российские войска обстреляли Купянский район Харьковской области. В результате атак пострадали четверо гражданских в Двуречной и Купянске, включая удар FPV-дроном.
В пятницу, 13 сентября, в течение суток от российских обстрелов на Купянщине пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 13 сентября около 11:00 вооруженные силы рф обстреляли поселок Двуречная Купянского района. Взрывное ранение получил 47-летний мирный житель.
Ориентировочно в 12:40 оккупанты ударили по Купянску: травмирован 64-летний мужчина.
Около 15:20 российская армия повторно ударила по Купянску. Для обстрела оккупанты применили FPV-дрон с боеприпасом. В результате вражеского удара ранена 31-летняя женщина.
Четыре человека пострадали в результате вражеских обстрелов Купянщины. Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)
Напомним,
В Харьковской области в результате вражеских атак за минувшие сутки, 12 сентября, четыре человека погибли, еще 18 пострадали, в том числе 10-летняя девочка и трое спасателей.