На КПВВ у зоні ООС зранку зібрались понад 250 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Зранку в п'ятницю, 6 вересня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах застрягли 275 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/45; "Мар’їнка" – 0/80; "Новотроїцьке" – 30/50; "Гнутове" – 20/30", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники також повідомляють, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік збільшився у порівнянні з попередньою добою. Загалом через КПВВ прослідувало 38,9 тисячі осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів.
Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі, пропускні операції здійснюються з 7:00 до 18:30.
Нагадаємо, Червоний Хрест відправив на Донбас понад 160 тонн гуманітарної допомоги.