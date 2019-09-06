На КПВВ в зоне ООС утром собрались более 250 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Утром в пятницу, 6 сентября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях застряли 275 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/45; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 20/30", - говорится в сообщении.
Пограничники также сообщают, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 38,9 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств.
Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30.
Напомним, Красный Крест отправил на Донбасс более 160 тонн гуманитарной помощи.