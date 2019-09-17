На КПВВ у зоні ООС у чергах застрягли майже 300 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Зранку у вівторок, 17 вересня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах перебували 280 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/50; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 50/50; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Також прикордонники повідомили, що минулої доби пасажиро-транспортний потік залишався динамічним. Загалом через КПВВ прослідувало 37 тисяч осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі, пропускні операції здійснюються з 7:00 до 18:30.
Нагадаємо, згідно з графіком, до 11 жовтня 2019 року, планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст у Станиці Луганській.