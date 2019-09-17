На КПВВ в зоне ООС в очередях застряли почти 300 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Утром во вторник, 17 сентября, на котрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях находились 280 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 50/50; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
Также пограничники сообщили, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался динамичным. В общем через КПВВ последовало 37 тысяч человек и 4,3 тысячи транспортных средств.
Сегодня все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30.
Напомним, согласно графику, до 11 октября 2019 года, планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября - открыть основной мост в Станице Луганской.