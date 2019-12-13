На КПВВ на Донбасі зранку в чергах зібралося понад 300 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Зранку в п'ятницю, 13 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах застрягли 305 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 0/65; "Мар’їнка" – 30/70; "Новотроїцьке" – 30/60; "Гнутове" – 20/30", - йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі додали, що через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідували 3 вантажівки з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для мешканців Донецької та Луганської областей направлено меблі, спортивний інвентар та побутові товари загальною вагою 24,635 тонни.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 42,1 тисячі осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів.
Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
Нагадаємо, на КПВВ "Станиця Луганська" помер чоловік, який прямував у бік непідконтрольної уряду України території.