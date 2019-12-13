На КПВВ на Донбассе утром в очередях собралось более 300 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/65; "Марьинка" - 30/70; "Новотроицкое" - 30/60; "Гнутово" - 20/30", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено мебель, спортивный инвентарь и бытовые товары общим весом 24,635 тонны.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 42,1 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.

Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

Напомним, на КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина, который направлялся в сторону неподконтрольной правительству Украины территории.